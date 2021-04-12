"Локомотив" сумел победить "Спартак" впервые с августа 2017 года, на домашней арене железнодорожников такого не видели с ноября 2014 года

Футбольный клуб «Локомотив», Москва

Занимающий второе место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) московский "Спартак" в гостях уступил столичному "Локомотиву" в матче 25-го тура и теперь отстает от лидирующего "Зенита" на семь очков. Встреча на "РЖД-Арене" завершилась со счетом 2:0 в пользу ее хозяев.

Мячи забили Франсуа Камано (22') и Федор Смолов (45+1'). На 45-й минуте встречи за фол последней надежды с поля был удален защитник "Спартака" Айртон.

Перед началом матча болельщики "Локомотива" и "Спартака" устроили потасовку на одном из секторов арены, которую погасили стюарды.

По итогам встречи с "Локомотивом" "Спартак" намерен обратиться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) по поводу работы арбитров. По мнению красно-белых, те дважды проигнорировали игру рукой в штрафной железнодорожников.

"Локомотив" сумел победить "Спартак" впервые с августа 2017 года, на домашней арене железнодорожников такого не видели с ноября 2014 года.

Подопечные Марко Николича продлили победную серию в чемпионате до шести игр (до восьми игр с учетом кубковых) и занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков в 25 матчах. Лидирует петербургский "Зенит" (54 очка), "Спартак" идет вторым, имея в активе 47 баллов.

Команда из Санкт-Петербурга в воскресенье на выезде одержала волевую победу над "Сочи" со счетом 2:1.