Анастасия Потапова

Rob Keating / Flickr

Российская теннисистка Анастасия Потапова привилась от коронавируса американской вакциной Johnson & Johnson Janssen во время турнира в Чарльстоне, где проиграла в первом круге.

Как передает РИА "Новости" , Женская теннисная ассоциация (WTA) предоставила бесплатные дозы вакцины всем участницам турнира в США.

"Мне всегда приходилось переступать через себя, чтобы сдать кровь или согласиться на любые другие операции, в которых задействованы иглы. Я невероятно нервничала, но была категорически неправа. Все прошло буквально за 3 секунды. Я вообще не почувствовала укол. Через несколько секунд я ощутила болезненные ощущения в руке, но спустя 5 минут они исчезли", - цитирует Потапову портал Tennis.com .

20-летняя спортсменка призналась, что решилась на вакцинацию только через несколько дней после получения по электронной почте соответствующего предложения. Перебороть себя ей было было достаточно тяжело, но через несколько дней после консультаций с командой и раздумий она окончательно согласилась на прививку.

"Я это вообще не планировала, поэтому для всех нас это оказалось сюрпризом. Лучше поставить прививку, чем заразиться. Я очень благодарна WTA за эту возможность, надеюсь, однажды мир снова станет прежним", - поделилась эмоциями Анастасия, занимающая 75-е место в рейтинге WTA.