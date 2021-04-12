Вероника Кудерметова отобрала у Екатерины Александровой звание лучшей теннисистки России, выиграв в воскресенье турнир в американском Чарльстоне. Этот титул стал для нее первым на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде.

В финале соревнований 23-летняя уроженка Казани победила черногорку Данку Ковинич со счетом 6:4, 6:2. Этот успех позволил Веронике получить 470 очков подняться на 29-ю строчку в рейтинге WTA и на пятую позицию в чемпионской гонке.

Россиянка за всю неделю не проиграла ни одного сета, повторив рекорд турнира, установленный в 2012 году Сереной Уильямс. Однако в этот раз состав участниц был не слишком звездным. Никто из фаворитов не дошел в Чарльстоне даже до полуфинала и Кудерметовой вообще удалось избежать встречи с сеяными игроками.

"По качеству тенниса Кудерметова играет на первую двадцатку мирового рейтинга, - отметил в интервью ТАСС президент Федерации тенниса России Тарпищев. - Она молодец, у нее хорошая команда, но не хватает стабильности. Нужна стабильная нервная система, психология. Была бы в десятке, если бы не психология".

Кудерметова начинала нынешний сезон как 46-й номер рейтинга и за три месяца поднялась на 17 позиций. Из 25 матчей россиянка выиграла 17 и впервые в карьере попала в топ-30 мирового рейтинга.