Бывший главный тренер петербургского СКА и "Сочи" Сергей Зубов возглавил латвийский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) - рижское "Динамо". О сроке соглашения с российским специалистом не сообщается.

50-летний Зубов сменит на этом посту Петериса Скудру, который тренировал "Динамо" с июля 2020 года.

"Я очень благодарен руководству "Динамо" за выраженное доверие и буду делать все для того, чтобы рижская команда снова порадовала великолепных латвийских болельщиков своими достижениями и результатами, - заявил Зубов. - Я понимаю, что ситуация непростая, но это вызов, который я принял, и буду делать все возможное и невозможное для того, чтобы команда снова поборолась за выход в плей-офф".

Руководство "Динамо" поручило Зубову разработать план подготовки команды к новому сезону, а также подать предложения кандидатур на должности ассистента главного тренера и игроков. В сезоне-2020/21 команда заняла последнее место в Западной конференции КХЛ и не смогла пробиться в плей-офф.

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов в КХЛ занимал пост главного тренера в СКА и "Сочи", позднее был назначен старшим консультантом в клубе НХЛ "Даллас Старз".