Президент США Дональд Трамп в интервью лояльному ему телеканалу Fox Sports высказал свое отношение к игрокам Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Главу государства спросили о критике со стороны многих звездных баскетболистов, а также об акциях с преклонением колена против расовой несправедливости во время исполнения гимна США.

"Я не заметил, чтобы они адресовали критику в мой адрес, но меня бы это не удивило. Некоторые игроки НБА очень мерзкие. Очень, очень мерзкие и откровенно тупые", - заявил Трамп.

По его мнению, люди, которые зарабатывают миллионы, гоняя мяч по паркету, как минимум должны уважать страну, которая предоставила им эту возможность, равно как ее гимн и флаг.

"Их лига получает огромное количество денег из Азии, но то, как они преклоняются перед Китаем, откровенно говоря, позор. Если бы они там играли, то зарабатывали бы гораздо меньше. Они не ценят того, что имеют", - добавил президент США.

Trump on the NBA: "Some are very nasty. Very, very nasty, and frankly, very dumb." https://t.co/egb9TSx2eY— MarketWatch (@MarketWatch) August 11, 2020

Конфликт между Дональдом Трампом и игроками НБА длится уже долго. Во время предыдущих президентских выборов большинство баскетболистов демонстративно поддерживали его соперницу Хиллари Клинтон, а с момента его избрания президентом ни одна команда-чемпион НБА так и не посетила Белый дом.

Многие ведущие игроки лиги, в том числе Леброн Джеймс и Стефен Карри, позволяли себе публично критиковать Трампа.

Розыгрыш нынешнего сезона НБА был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. После возобновления сезона все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо с участием 22 клубов.