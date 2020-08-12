АГН Москва Федун передумал снимать "Спартак" с чемпионата страны по футболу

АГН Москва

Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун сделал официальное заявление по поводу дальнейшего участия его команды в чемпионате Российской Премьер-лиги (РПЛ). Ранее он анонсировал снятие красно-белых с чемпионата из-за судейского произвола.

По словам бизнесмена, "Спартак" продолжит участие в турнирах сезона-2020/21, однако в случае продолжения судейской травли клуб готов покинуть футбольное поле.

Он также анонсировал некие грядущие изменения в судейской системе, которая станет более объективной и свободной от всяческих влияний.

"Футбол - честная игра, а не инструмент для политических игр или теневой выгоды, - цитирует заявление владельца пресс-служба клуба. - К сожалению, для привлечения внимания приходится идти на крайние меры. Первая игра сезона закончилась вопиющей несправедливостью, и в порыве негодования к нам присоединились даже болельщики заклятых соперников! Российский футбольный союз должен сделать правильные выводы и не допустить повторения подобной ситуации в следующих матчах".

⚡️ Заявление председателя совета директоров клуба Леонида Федуна ????????https://t.co/D3SGS0I8gD— ФК "Спартак-Москва" (@fcsm_official) August 12, 2020

Федун выразил благодарность болельщикам, спартаковским ветеранам, журналистам и всем, кто поддерживал команду в борьбе с произволом со стороны судей.

Тема необъективного судейства матчей с участием "Спартака" получила новый импульс после первого же тура чемпионата страны, в котором москвичи сыграли вничью с "Сочи" (2:2). После первого тайма спартаковцы вели 2:0, , но упустили победу из-за двух пенальти, назначенных в их ворота.