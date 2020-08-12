Четверо бразильцев вывели "Шахтер" в полуфинал Лиги Европы УЕФА

Украинский футбольный клуб "Шахтер" одержал крупную победу над швейцарским "Базелем" в матче четвертьфинала Лиги Европы. Встреча без зрителей в Гельзенкирхене завершилась со счетом со счетом 4:1 в пользу горняков.

У которых отличались исключительно бразильцы - Жуниор Мораес (2'), Тайсон (22'), Алан Патрик (75') с пенальти и Додо (88'). Единственный мяч "Базеля" провел Рикки ван Вольфсвинкел (90').

В полуфинале "Шахтер" 17 августа в Дюссельдорфе встретится с итальянским "Интером", который накануне преодолел барьер в лице немецкого "Байера".

Во второй паре английский "Манчестер Юнайтед" 16 августа встретится с испанской "Севильей", которая в другом четвертьфинале дня одержала победу над английским "Вулверхэмптоном" со счетом 1:0. Победный мяч на 88-й минуте забил Лукас Окампос. На 13-й минуте форвард "Вулверхэмптона" Рауль Хименес не реализовал пенальти.

Вторник подарил четвертьфиналистам очень разные эмоции. Это футбол, дорогие друзья! ????????#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/MxdFXlGszS— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 11, 2020

"Севилья" является пятикратным победителем Лиги Европы, что является лучшим результатом в истории турнира. "Шахтер" пробился в полуфинал второго по значимости еврокубка впервые с сезона-2015/16. Тогда команда из Донецка по сумме двух матчей уступила "Севилье".

Напомним, что из-за пандемии коронавируса формат плей-офф Лиги Европы был изменен: решающая стадия турнира проходит в Германии в формате "Финала восьми", все противостояния состоят из одного матча. Финал еврокубка пройдет 21 августа в Кельне.