Правительство РФ выделило деньги на погашение долга федерации легкой атлетики Правительство РФ выделило деньги на погашение долга федерации легкой атлетики
 
 
 
Правительство РФ выделило деньги на погашение долга федерации легкой атлетики
Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав
 
 
 
Правительство РФ выделило деньги на погашение долга федерации легкой атлетики
Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Министерство спорта Российской Федерации приняло решение о выделении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) единовременной субсидии на развитие этого вида спорта, в том числе на погашение долга перед Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics). Погашение долга в размере 6,31 млн долларов до 15 августа является одним из условий восстановления ВФЛА в правах.

Пресс-служба ведомства называет решение о выделении денег федерации беспрецедентным.

"Принимая во внимание кризисную ситуацию, сложившуюся в российской легкой атлетике, Министерство спорта Российской Федерации приняло беспрецедентное решение о выделении Всероссийской федерации легкой атлетики единовременной субсидии на развитие вида спорта, в том числе на погашение долга перед World Athletics", - говорится в заявлении министерства.

Отмечается, что одним из приоритетов деятельности Минспорта является развитие легкой атлетики в стране, а также защита интересов российских спортсменов и восстановление их права участвовать в международных соревнованиях

Напомним, что World Athletics еще в марте обязала ВФЛА выплатить штраф за антидопинговые нарушения и фальсификацию документов в деле прыгуна в высоту Данила Лысенко, а также покрыть расходы на проведенное расследование. ВФЛА не нашла средств для выплаты штрафа, что грозило федерации полным исключением из мирового сообщества, а отечественным атлетам - запретом на выступление в международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.

В конце июля Министр спорта РФ Олег Матыцин направил письмо в World Athletics с гарантиями погашения долга ВФЛА перед World Athletics. После этого международной федерации принял решение отсрочить выплату долга до 15 августа. В противном случае внеочередному конгрессу организации рекомендовано полностью исключить ВФЛА из состава World Athletics.