Комиссия РФС признала ошибочным назначение пенальти в ворота "Спартака"

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) признала ошибку главного арбитра матча первого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" - "Сочи" (2:2) Василия Казарцева в эпизоде с назначением второго пенальти в ворота красно-белых.

"Спартак" сыграл вничью с "Сочи" 9 августа на своем поле, оба мяча гости забили с пенальти. На 88-й минуте после удара по воротам полузащитник "Сочи" Анатолий Немченко столкнулся с защитником "Спартака" Самуэлем Жиго и упал на газон. Казарцев назначил пенальти после консультации с Алексеем Еськовым, который отвечал в матче за систему видеоассистента рефери (VAR).

Как сообщает пресс-служба РФС, ЭСК не усмотрела в действиях Жиго нарушения, наказуемого 11-метровым ударом.

"Решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара признано ошибочным, так как между футболистами Самюэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт. В соответствии с правилами 12, 14 Правил игры в футбол 11-метровый удар назначается в том случае, если игрок совершает неправильный контакт с соперником в своей штрафной площади в неосторожной, безрассудной манере или с использованием чрезмерной силы. Действия защитника "Спартака", направленные на блокирование удара по воротам, не носили характер безрассудного поведения и не имели чрезмерной силы по отношению к сопернику", - говорится в заявлении.

Решение видеопомощника Еськова о невмешательстве также признано неверным, так как ситуация на 88-й минуте матча является достаточно очевидной и требующей вмешательства VAR. Ссылка Еськова на неочевидность игрового эпизода и регламент VAR не подтверждаются фактическими обстоятельствами момента и аудиозаписью переговоров.

Комиссия также признала правомерным назначение первого 11-метрового удара в ворота "Спартака" на 14-й минуте матча. Решение мотивировано тем, что защитник красно-белых Павел Маслов инициировал контакт ногой с нападающим "Сочи" Кириллом Заикой, таким образом блокируя его продвижение к мячу, до того как совершил касание мяча. Вмешательство VAR в данный эпизод не требовалось.

Спорные моменты матча "Спартак" - "Сочи" с комментариями эксперта ЭСК Николая Левникова:

Экспертно-судейская комиссия РФС рекомендовала видеопомощникам судьи более тщательно подходить к оценке ключевых моментов матча, так как точность решения важнее скорости его принятия.