anekoho / DepositPhotos "Зенит" и "Локомотив" победно стартовали в новом сезоне РПЛ

anekoho / DepositPhotos

Во вторник двумя матчами с участием лучших команд прошедшего сезона - "Зенита" и "Локомотива" - завершился первый тур Российской Премьер-лиги (РПЛ).

"Локомотив" в Казани одержал победу над местным "Рубином" со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Алексей Миранчук (2') и Дмитрий Баринов (26'). На 65-й минуте с поля был удален защитник хозяев Силвие Бегич. Перед началом второго тайма красную карточку получил главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий, вступивший в спор с арбитром еще в подтрибунном помещении и продолжившим препираться на поле.

Бурное недовольство наставника вызвал эпизод в первой половине встречи, когда в штрафной площади "Локомотива" форвард "Рубина" Иван Игнатьев столкнулся с вратарем железнодорожников Маринато Гилерме. В "Рубине" посчитали, что главный арбитр матча Сергей Иванов должен был назначить пенальти. В ответной атаке "Локомотив" забил гол.

На послематчевой пресс-конференции Слуцкий призвал дисквалифицировать Иванова до конца сезона. "А лучше пожизненно, потому что он утверждает, что пенальти не было", - подчеркнул он.

????Leonid Slutsky - Rap Song (2020, Russian Version) pic.twitter.com/DMCCqnvLwT— "Рубин" Казань (@fcrk) August 11, 2020

Добавим, что в стартовом составе гостей не было защитника Станислава Магкеева и полузащитника Владислава Игнатьева, к которым главный тренер московской команды Марко Николич применил санкции из-за размещенного в социальных сетях видео, на котором футболисты запечатлены в состоянии алкогольного опьянения во время празднования дня рождения.

В другом матче дня петербургский "Зенит" в гостях со счетом 2:0 обыграл вернувшийся в РПЛ после 16-летнего перерыва волгоградский "Ротор". Мячи забили Артем Дзюба (21') и Себастьян Дриусси (79').

Команда Александра Хацкевича попала в РПЛ, заняв первое место в прошлом сезоне в Футбольной национальной лиге.

Хозяева вывесили на своей арене баннер с ретротабло, где был запечатлен счет первого матча команд в чемпионатах страны - 9 апреля 1992 года "Ротор" дома разгромил соперника со счетом 6:1.

Однако историческая мотивация в этот раз не помогла волгоградцам даже распечатать ворота действующего чемпиона.