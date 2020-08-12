Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий назвал рейдерским захватом денег введенные Российским футбольным союзом (РФС) штрафы за отсутствие масок на матчах Премьер-лиги.
"Сначала говорят, что не надо масок, затем штрафуют вообще на какие-то фантастические суммы, потом время проходит - опять без масок. И это все в течение месяца, никак не меняется ситуация по коронавирусу - ни в мире, ни у нас в стране, - цитирует речь Слуцкого ТАСС. - На ухе висит маска - мы не штрафуем, я снял маску - штрафуем. Объясняйте!"
Обязательное ношение масок на матчах Премьер-лиги было введено в рамках санитарного регламента. Согласно ему, сумма штрафа при нарушении правила со стороны представителей футбольных команд может достигать 500 тысяч рублей.
После возобновления предыдущего сезона Слуцкий в общей сложности был оштрафован на 450 тысяч рублей за неправильное ношение маски во время матчей последних трех туров.
"То есть вы у меня забираете огромные деньги, больше полмиллиона рублей, вы даже ничего не объясняете. Что за рейдерские захваты чужих денег? Я отвык от этого, и я буду говорить об этих вещах, я не собираюсь молчать и здесь держаться за какие-то вещи. Это безобразие, это позор, это ужас, который творится", - добавил специалист.
???????????? pic.twitter.com/QV1V1OCTut— "Рубин" Казань (@fcrk) August 11, 2020
Напомним, что во вторник "Рубин" в матче первого тура нового сезона РПЛ проиграл на своем поле "Локомотиву" со счетом 0:2. По ходу матча Слуцкий был удален за споры с арбитром.