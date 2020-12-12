AlexanderPiragis / DepositPhotos Российский квартет в составе Евгении Павловой, Ирины Казакевич, Ларисы Куклиной и Ульяны Кайшевой занял восьмое место

AlexanderPiragis / DepositPhotos

В австрийском Хохфильцене женская сборная Норвегии заняла первое место в эстафете 4х6 км на этапе Кубка мира по биатлону. Победительницы показали результат 1 час 8 минут 4,3 секунды, пробежав один штрафной круг на восьми огневых рубежах и использовав шесть дополнительных патронов.

Второе место заняли француженки (+24,5 секунды; 0 кругов + 16 патронов), третьей финишировала команда Швеции (+32,5; 1+9).

Российский квартет в составе Евгении Павловой, Ирины Казакевич, Ларисы Куклиной и Ульяны Кайшевой занял восьмое место (+1.51; 1+8).

Norway are back on top! After disappointment in Kontiolahti, they win the women's relay in Hochfilzen ????



???? @NSSF_Biathlon ????????

???? @FedFranceSki ????????

???? @SwedenBiathlon ????????



You can rewatch the competition on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/ndNYGMgU8D— IBU World Cup (@IBU_WC) December 12, 2020

Позднее француз Кентен Фийон-Майе победил в гонке преследования, на дистанции 12,5 км он показал результат 32 минуты 38,7 секунды, не допустив на четырех огневых рубежах ни одного промаха.

Второе место занял француз Эмильен Жаклен (+25,5; 0 промахов), третьим оказался норвежец Йоханнес Дале (+49,5; 2). Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, занявший 14-е место (+2.02,4; 1).

Отметим, что представители сборной России не могут попасть на пьедестал почета уже в 31-й гонке подряд. Это худший показатель в истории отечественного биатлона.

Этап Кубка мира в Хохфильцене завершится в воскресенье, в этот день пройдут женская гонка преследования и мужская эстафета.