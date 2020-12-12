В Мытищах баскетболисты ЦСКА победили со счетом 96:87 подмосковные "Химки" в матче регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал защитник армейского клуба Майк Джеймс, набравший 36 очков. В составе хозяев паркета 26 очков в активе Алексея Шведа.

"Майк - отличный игрок, но его поддержала вся команда, - приводит слова главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса официальный сайт столичной команды. - Ведь нам следовало придерживаться плана и перестраиваться, ведь "Химки" чертовски хороши в нападении. Они способны на камбэк. Смотрите, у нас было "+17", и они через три минуты почти отыгрались, с легкостью. Они попадали важные мячи, здорово двигали мяч, а мы как-то расслабились. Так что все заслуживают похвалы".

ЦСКА с девятью победами в 13 матчах занимает вторую строчку в турнирной таблице турнира. "Химки" занимают последнее, 18-е место, имея в послужном списке только две победы.

In a legendary chapter of the Leningradka Derby, @cskabasket stayed unstoppable by downing Khimki Moscow Region 87-96



Highlights... pic.twitter.com/aCFiK7JvKF— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 11, 2020

В следующем матче ЦСКА 15 декабря в Москве примет турецкий "Анадолу Эфес", а "Химки" на следующий день проведут выездную встречу против испанской "Барселоны".