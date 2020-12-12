Олимпийский чемпион Лондона по боксу Егор Мехонцев, который не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге, сильно возмутился, когда узнал, что скандалного комментатора "Матч ТВ" Дмитрия Губерниева наградили орденом Александра Невского.

"С удивлением и возмущением узнал о награждении комментатора Губерниева орденом Александра Невского. Почему с возмущением - не могу представить себе этого господина в ряду прочих героев России, награжденных этим боевым орденом за столько лет истории. Этот орден - единственная офицерская награда, прошедшая через всю нашу историю. Герои Бородина, советские командиры батальонов и полков, поднимавшие своих солдат под пулеметный огонь на смерть с призывом "за Родину, за Сталина"… И в этом ряду Дима - полупокер и лизоблюд?? Отказываюсь понимать как этого болтуна своим поганым ртом, оскорбившего память Верховного главнокомандующего - народа - победителя в Великой войне, можно награждать боевым орденом? Раньше я не понимал, почему российские офицеры стесняются носить свои заслуженные награды на мундирах. Теперь понимаю. Им не хочется иметь ничего общего с такими "кавалерами" как этот "петушок". Надеюсь, к моему мнению присоединятся и другие заслуженные спортсмены и просто и те кто увидит эту запись", - написал Мехонцев в Instagram, (пунктуация сохранена).

Егор Мехонцев - российский боксер-профессионал, олимпийский чемпион 2012 года, чемпион мира 2009 года, двукратный чемпион Европы (2008, 2010). На Олимпийских играх 2012 года стал единственным российским боксером, вышедшим в финал и выигравшим золото. После триумфа в Лондоне власти города Асбест, где родился спортсмен, подарили Егору квартиру с долгами по ЖКХ, из-за этого Мехонцев попал на доску позора.

На профессиональном ринге спортсмен провел 14 поединков, в которых одержал 13 побед (8 нокаутом) и один бой завершил вничью.

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Комментатор Дмитрий Губерниев получил орден Александра Невского 9 октября и сразу сообщил об этом в социальных сетях.