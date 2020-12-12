В датском Хернинге гандболистки сборной России в основном раунде чемпионата Европы сыграли вничью с командой Франции со счетом 28:28. Самыми результативными в составе россиянок стали Владлена Бобровникова, Юлия Манагарова и Антонина Скоробогатченко, забросившие по пять мячей.

На последней минуте встречи француженки вырвались вперед, но за 11 секунд до финального свистка Ольга Фомина восстановила равновесие.

Более того, после этого россиянки смогли перехватить мяч и организовать контратаку, однако времени для завершающего броска уже не хватило.

На предварительном раунде сборная России выиграла три матча из трех, включая победы над соперниками по основному раунду - Испанией (31:22) и Швецией (30:26).

По итогам трех зачетных игр россиянки c семью очками лидируют в таблице подгруппы I. Заключительный матч в основном раунде турнира наши гандболистки проведут 15 декабря против датчанок.

Две лучшие команды от каждой группы выйдут в полуфинал Евро и автоматически получат путевки на чемпионат мира. Континентальное первенство завершится 20 декабря.