Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес вердикт относительно участников матча 1/32 Кубка России сезона-2018/2019 между командами "Чайка" и "Армавир", сообщается на официальном сайте организации.

За участие в договорном матче пожизненно отстранен от любой связанной с футболом деятельностью судья встречи Алексей Матюнин, которого еще в прошлом году тренер "Зенита" Сергей Семак назвал козлом.

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Также с данным запретом столкнулся и Олег Баян, который в 2018-м занимал пост исполнительного директора "Чайки".

Матч "Чайки" и "Армавира" состоялся в августе 2018-го. КДК установил, что данная встреча носила договорной характер. В действиях Матюнина усмотрели намеренные ошибки. Также был выявлен факт передачи денег от Баяна. Матч аннулирован. "Чайке" присуждено техническое поражение со счетом 0:3.