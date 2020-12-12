Тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею под руководством Игоря Ларионова назвал состав команды на чемпионат мира (игроки не старше 20 лет), сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.

голкиперы: Ярослав Аскаров (СКА), Артур Ахтямов ("Ак Барс") и Всеволод Скотников (ЦСКА);

защитники: Роман Бычков ("Локомотив"), Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов (оба - СКА), Артемий Князев ("Ак Барс"), Ян Кузнецов (Университет Коннектикута, США), Шакир Мухамадуллин ("Салават Юлаев"), Даниил Чайка (ЦСКА) и Семен Чистяков ("Авангард");

нападающие: Михаил Абрамов ("Викториавилл", Канада), Родион Амиров, Даниил Башкиров (оба - "Салават Юлаев"), Егор Афанасьев (ЦСКА), Захар Бардаков ("Витязь"), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба - "Авангард"), Максим Грошев, Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов (все - СКА), Василий Пономарев ("Шавиниган", Канада), Илья Сафонов ("Ак Барс") и Владислав Фирстов (Университет Коннектикута, США).

"Это был нелегкий выбор, потому что все ребята были подготовлены хорошо, но общее решение штаба было таким, что по каким-то конкретным деталям те или иные игроки не проходят в состав, - сказал Ларионов. - Это не означает, что они плохие игроки, просто на сегодняшний день мы их не видим на позициях для участия в чемпионате мира".

???? Штаб сборной России определился с составом сборной U20 для участия в молодёжном чемпионате мира, который пройдёт с 26 декабря по 5 января в канадском Эдмонтоне: https://t.co/BIk7uZ44mM#снамироссия pic.twitter.com/FSK78i7EKH— Хоккей России (@russiahockey) December 12, 2020

Молодежный чемпионат мира состоится с 26 декабря по 5 января в канадском Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. Стартовый матч россияне проведут 25 декабря против сборной США.