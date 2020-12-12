В матче 18-го тура чемпионата России по футболу "Сочи" на своем стадионе со счетом 1:0 обыграл московский "Спартак". Мяч в ворота столичного клуба во втором тайме отправил полузащитник Кристиан Нобоа (57').

Незадолго до перерыва отличился нападающий гостей Джордан Ларссон (42'), но взятие ворот было отменено после использования системы видеоассистента рефери из-за игры рукой.

"Моментов у нас хватало. Особенно в первом тайме, - приводит слова главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско официальный сайт клуба. - Пропустив, потеряли структуру, перестали контролировать игру, однако все равно могли уйти от поражения. Ребята приложили все силы, но, к сожалению, не получилось. Мы должны были забивать два или три мяча и не заслуживали поражения".

Скандальная игра первого круга между "Спартаком" и "Сочи" закончилась со счетом 2:2. После матча владелец московской команды Леонид Федун заявил, что хочет снять клуб с чемпионата, но через день передумал.

В турнирной таблице "Спартак" (35 очков) занимает вторую строчку, "Сочи" (30) идет пятым. В следующем туре "Сочи" примет московское "Динамо", "Спартак" на выезде сыграет против петербургского "Зенита". Оба матча состоятся 16 декабря.