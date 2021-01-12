Старт нового сезона "Формулы-1" перенесли из Австралии в Бахрейн

Организаторы чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" опубликовали уточненную версию календаря на сезон 2021 года. Турнир стартует не в Австралии, а чуть позже в Бахрейне.
Чемпионат должен был начаться в Мельбурне 19-21 марта, но из-за эпидемиологической обстановки и сопутствующих ограничений Гран-при Австралии был перенесен на 19-21 ноября. Первым стал этап в Бахрейне, запланированный на 26-28 марта
Не состоится в утвержденные сроки и Гран-при Китая - вместо этого этапа пройдет итальянская гонка в Имоле 16-18 апреля. Переговоры с властями Китая о проведении этапа в более поздние сроки продолжаются. Изменения связаны с ограничениями в связи с пандемией коронавируса.
Российского этапа чемпионата, который состоится 24-26 сентября в Сочи, изменения не коснулись.
Обновленная версия календаря на 2021 год выглядит следующим образом:
2021 CALENDAR UPDATE— Formula 1 (@F1) January 12, 2021
???????? Season starts in Bahrain 26-28 Mar
???????? Australia moves to 19-21 Nov
???????? Imola returns 16-18 Apr; China discussions ongoing
Dates of Brazil, Saudi Arabia and Abu Dhabi races all change#F1 pic.twitter.com/4QoP0gKKsA