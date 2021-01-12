Статистики объявили Лионеля Месси лучшим плеймейкером десятилетия

vverve / DepositPhotos

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала нападающего испанской "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси лучшим плеймейкером десятилетия.

В ежегодных рейтингах минувшей декады Месси удостаивался звания лучшего плеймейкера в 2015, 2016, 2017 и 2019 годах, а также был вторым по итогам 2011, 2014, 2018 и 2020 годов.

Вторым в рейтинге десятилетия стал его бывший одноклубник Андрес Иньеста, побеждавший в 2012 и 2013 году, третье место занял полузащитник испанского "Реала" Лука Модрич (2018).

В пятерку также попали бельгиец Кевин де Брейне из английского "Манчестер Сити" (2020) и полузащитник "Реала" Тони Кроос (2014).

Лучшим клубным тренером десятилетия признан аргентинец Диего Симеоне, возглавляющий мадридский "Атлетико". Вторым стал испанец Хосеп Гвардиола, третьим - немец Юрген Клопп.