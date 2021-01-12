Статистики объявили Лионеля Месси лучшим плеймейкером десятилетия

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала нападающего испанской "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси лучшим плеймейкером десятилетия.
В ежегодных рейтингах минувшей декады Месси удостаивался звания лучшего плеймейкера в 2015, 2016, 2017 и 2019 годах, а также был вторым по итогам 2011, 2014, 2018 и 2020 годов.
Вторым в рейтинге десятилетия стал его бывший одноклубник Андрес Иньеста, побеждавший в 2012 и 2013 году, третье место занял полузащитник испанского "Реала" Лука Модрич (2018).
IFFHS WORLD'S BEST MAN PLAYMAKER OF THE DECADE 2011-2020 : LIONEL MESSI— IFFHS (@iffhs_media) January 11, 2021
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В пятерку также попали бельгиец Кевин де Брейне из английского "Манчестер Сити" (2020) и полузащитник "Реала" Тони Кроос (2014).
Лучшим клубным тренером десятилетия признан аргентинец Диего Симеоне, возглавляющий мадридский "Атлетико". Вторым стал испанец Хосеп Гвардиола, третьим - немец Юрген Клопп.