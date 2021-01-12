Самый возрастной профессиональный футболист Японии - нападающий Кадзуеси Миура - продлил контракт с клубом "Иокогама" в возрасте 53 лет

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Самый возрастной профессиональный футболист Японии - нападающий Кадзуеси Миура - продлил контракт с клубом "Иокогама" в возрасте 53 лет. Как сообщает пресс-служба команды , новое соглашение с ветераном рассчитано на один сезон, который станет для него 36-м в профессиональной карьере.

В прошлом сезоне Кадзуеси провел четыре матча, не отметившись забитыми мячами.

"В прошлом сезоне из-за коронавируса мир оказался в сложной ситуации, но я почувствовал огромную радость, когда мы снова смогли играть в футбол, - сказал Миура. - Лично для меня этого сезона было недостаточно, а мои амбиции и страсть к игре только возросли. Я буду продолжать усердно работать, чтобы принести больше пользы своей команде".

Миура начал профессиональные выступления в 1986 году, за "Иокогаму" он играет с 2005-го. В составе сборной Японии форвард провел 89 матчей, забил 55 мячей и стал победителем Кубка Азии 1992 года.

53-year-old striker Kazuyoshi Miura has signed a new contract with Yokohama FC.



He was already a professional footballer when Messi was born ????



This will be his 36th season ???? pic.twitter.com/XOxst6QZTQ — ESPN FC (@ESPNFC) January 11, 2021

Появившись на поле 6 марта 2017 года в матче "Йокогамы" против "Нагасаки", Миура, которому на тот момент было 50 лет и семь дней, побил продержавшееся более полувека достижение англичанина Стэнли Мэтьюза, став самым возрастным действующим игроком в истории профессионального футбола.