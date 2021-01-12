Матчи нового сезона чемпионата НХЛ покажут на федеральном канале

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Федеральный телеканал "Матч ТВ" покажет в прямом эфире ряд матчей чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нового сезона, который стартует в ночь на 14 января по московскому времени игрой "Филадельфия Флайерз" - "Питтсбург Пингвинз". Соответствующее соглашение канал заключил с компанией "Яндекс", с 2019 года владеющей правами на показ игр НХЛ на территории РФ.

"Много прекрасных российских хоккеистов играет в НХЛ. Благодаря партнерству с "Яндексом" часть матчей сезона 2021 года этой лиги будет показана в эфире "Матч ТВ", а это значит, что все мы можем порадоваться долгожданному возвращению Евгения Малкина, Александра Овечкина, Артемия Панарина и многих других российских звезд на экран федерального спортивного телеканала", - отметил заместитель генерального директора "Матч ТВ" Александр Вайнштейн.

В последний раз "Матч ТВ" транслировал игры НХЛ в 2016 году, тогда канал показал матчи плей-офф.

НХЛ врывается на Матч ТВ ????



Новый сезон стартует уже завтра (по московскому времени - послезавтра), и ты его увидишь на нашем канале, Яндексе и Wink ????



Первые трансляции начнутся 14 января, а 17-го - "Вашингтон" Овечкина против "Питтсбурга" Малкина ????https://t.co/PLOjCJ34uo pic.twitter.com/Zq4kk4PKCS — Матч ТВ (@MatchTV) January 12, 2021

Отмечается, что матчи нового сезона также можно будет смотреть на "Яндексе" и в видеосервисе Wink, "Матч ТВ" покажет только отдельные игры.