Вероника Кудерметова впервые в карьере пробилась в финал турнира WTA

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Россиянка Вероника Кудерметова пробилась в финал первого в сезоне турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) - соревнований в Абу-Даби, призовой фонд которых превышает 560 тысяч долларов.

В полуфинале Вероника со счетом 7:6 (10:8), 6:4 обыграла 18-летнюю украинку Марту Костюк, занимающую 99-ю позицию в мировой классификации, потратив на игру 1 час 43 минуты. В четвертьфинале Кудерметова выбила из сетки турнира другую украинку - Элину Свитолину, имевшую второй номер посева.

Соперницей Кудерметовой по финалу, который намечен на 13 января, станет четвертая ракетка турнира Арина Соболенко из Белоруссии.

Veronika Kudermetova is into her first ever WTA final! ????



She defeats Kostyuk 7-6(8), 6-4.#AbuDhabiWTA pic.twitter.com/d2oxrvBMpV — wta (@WTA) January 12, 2021

Вероника занимает 46-е место в рейтинге WTA и впервые в карьере вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде.