Вероника Кудерметова впервые в карьере пробилась в финал турнира WTA
si.robi /wikimedia.org
Вероника Кудерметова впервые в карьере пробилась в финал турнира WTA
 
 
 
Вероника Кудерметова впервые в карьере пробилась в финал турнира WTA
si.robi /wikimedia.org

Россиянка Вероника Кудерметова пробилась в финал первого в сезоне турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) - соревнований в Абу-Даби, призовой фонд которых превышает 560 тысяч долларов.

В полуфинале Вероника со счетом 7:6 (10:8), 6:4 обыграла 18-летнюю украинку Марту Костюк, занимающую 99-ю позицию в мировой классификации, потратив на игру 1 час 43 минуты. В четвертьфинале Кудерметова выбила из сетки турнира другую украинку - Элину Свитолину, имевшую второй номер посева.

Соперницей Кудерметовой по финалу, который намечен на 13 января, станет четвертая ракетка турнира Арина Соболенко из Белоруссии.

Вероника занимает 46-е место в рейтинге WTA и впервые в карьере вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде.