Иван Носков

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Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) предписала спортивным властям Мордовии наказать отбывшего четырехлетнюю дисквалификацию местного ходока Ивана Носкова за нецензурный ответ на запрос международного дисциплинарного органа.

"Вскоре после окончания дисквалификации в адрес Носкова поступил запрос от Athletics Integrity Unit, который является независимым дисциплинарным органом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Тот в ответ отправил бранное сообщение в стихотворной форме. В ВФЛА считают, что подобная хулиганская выходка Носкова не должна остаться безнаказанной", - цитирует ТАСС источник в ВФЛА.

Смысловое содержание нецензурного стихотворение не раскрывается.

32-летний Носков является бронзовым призером чемпионата Европы 2014 года в ходьбе на дистанции 50 км. Он был дисквалифицирован Спортивным арбитражным судом в Лозанне на четыре года после того, как в его допинг-пробе, взятой в июне 2015 года, было обнаружено запрещенное вещество эритропоэтин. Срок наказания спортсмена истек 14 июля 2020 года.

Ходок ранее принял решение об уходе из спорта, что значительно сокращает возможности спортивных властей Мордовии применить к нему какие-либо санкции.

Добавим, что из-за вскрывшихся многочисленных нарушений антидопинговых правил отечественные легкоатлеты с 2015 года вынуждены выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.