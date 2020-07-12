Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон победил на втором этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Штирии (федеральная земля в Австрии, автодром "Ред Бул Ринг").

"Это странный сезон, но здорово вернуться за руль и показывать такую скорость, - приводит слова британца Sky Sports. - Команда проделала отличную работу со стратегией, так что мне оставалось только собрать все воедино и добраться до финиша. Рад вернуться на первое место. Есть ощущение, что с моей последней победы в Абу-Даби прошло безумно много времени".

Второе место занял финский гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас, третьим к финишу пришел нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Российский пилот команды "Альфа Таури" Даниил Квят финишировал десятым.

Пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер на старте гонки столкнулся с напарником по команде немцем Себастьяном Феттелем, оба сошли с трассы. Также до финиша из-за технических проблем не добрался француз Эстабан Окон из "Рено". Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Венгрии с 17 по 19 июля.