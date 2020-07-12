Pixabay.com Танцующими роботами придумала заменить болельщиков на стадионе японская бейсбольная команда "Фукуока", когда к ней в гости приехала команда "Ракутен"

Pixabay.com

Танцующими роботами придумала заменить болельщиков на стадионе японская бейсбольная команда "Фукуока", когда к ней в гости приехал клуб "Ракутен".

На трибунах появились человекоподобные роботы-болельщики в кепках и с флажками в руках, а также танцующие собаки. Более двух десятков "терминаторов" во время гимна команды двигались в такт, вызывая противоречивые чувства и умозаключения.

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Одни пользователи соцсетей называли оригинальное шоу началом конца света, другие обращали внимание только на красоту действа. Судя по всему, к такой поддержке лучше адаптировались хозяева арены, которые победили со счетом 4:3.

Началось… В Японии роботы заменили людей. Но пока только на трибунах. Поддерживают они активно. Надеемся, команда их не подвела pic.twitter.com/Cz2py26jyY— RTVI (@RTVi) July 10, 2020

Бейсбольный сезон в Японии начался с опозданием на три месяца из-за пандемии коронавируса, на первые матчи болельщики не допускались. Но с середины июля до пяти тысяч фанатов смогут посещать профессиональные бейсбольные и футбольные матчи в стране из-за ослабления ограничений.