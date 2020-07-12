Российский арбитр категории ФИФА Сергей Лапочкин может подозреваться в игре на ставках, передает Чемпионат, ссылаясь на Metaratings. По информации источника, латвийская полиция недавно задержала бывшего рефери Павла Стипиди по подозрению в махинациях на тотализаторе.

Речь идет о ставках на количество желтых карточек в международных матчах. Стипиди находится на свободе и несколько дней назад был в России.

УЕФА ведет расследование вместе с латвийской полицией и подозревает, что Стипиди занимался ставками не один. Подозревается, что Стипиди действовал в сговоре с Лапочкиным.

Если факт сговора о деле о незаконных ставках будет доказан, УЕФА передаст дело в дисциплинарный комитет, а арбитр может быть пожизненно отстранён от футбола.

К слову, Лапочкин работал 8 июля на матче чемпионата России "Спартак" - "Локомотив", в котором показал шесть желтых карточек футболистам и две главному тренеру красно-белых Доменико Тедеску, который после встречи возмущался из-за судейства, обращая внимание на количество желтых карточек (вскоре наставник "Спартака" был оштрафован и дисквалифицирован).