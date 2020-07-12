Трехкратный чемпион НБА, форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс отказался наносить на свою игровую майку лозунги, связанные с борьбой против расизма и дискриминаций, сообщает ESPN.

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"Мне бы очень хотелось иметь возможность решать то, что будет размещено на моей майке. У меня была пара идей, но я не был участником этого процесса, и это нормально. У меня нет с этим проблем... Но мне не нужно что-то наносить на майку, чтобы люди понимали мою миссию или знали, о чем я думаю и что я делаю ", - сказал Джеймс.

В течение нескольких игровых дней игроки смогут разместить на своих майках различные лозунги и слова в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации вместо фамилий.

НБА и профсоюз игроков согласовали список лозунгов, куда, в том числе, вошли слова Equality ("Равенство") и Black Lives Matter ("Жизни черных важны"). Ранее сообщалось, что 17 игроков из команд НБА отказались наносить на свои игровые майки лозунги о социальной справедливости.

Возобновление сезона в НБА запланировано на конец июля. В соревнованиях в Орландо должны будут принять участие 22 команды.