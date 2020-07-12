Российский боец смешанного стиля Петр Ян стал обладателем титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг) после победы над бразильцем Жозе Альдо.

Поединок состоялся на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. 27-летний россиянин победил техническим нокаутом в пятом раунде.

"Я знал, что это будет очень сильный соперник, серьезное противостояние, - сказал после боя Ян. - Не форсировали, чуть-чуть отбил мне переднюю ногу. В первых раундах нужно было максимально поддавливать и ему давать работать больше, а с третьего раунда начинать работать. Потом он выдохся и мы начали работать".

Ян стал вторым действующим обладателем чемпионского пояса среди россиян, титулом в легком весе владеет Хабиб Нурмагомедов, который удерживает пояс с апреля 2018 года.

В активе Яна теперь 15 побед и одно поражение в ММА. На счету 33-летнего Альдо, который является бывшим чемпионом UFC, 28 побед и семь поражений.

Чемпионский титул в легчайшем весе стал вакантным после завершения карьеры Генри Сехудо. Олимпийский чемпион по борьбе принял такое решение в мае текущего года.