Фото: FC Rapid 1923 / facebook.com Это был еще не финал: "Рапид" выпустил запасного вратаря, но его помощь даже не понадобилась, так как игрок "Петролула" пробил мимо, загубив третью попытку. Матч завершился со счетом 0:0

Фото: FC Rapid 1923 / facebook.com

Забавным получился отрезок матча второй лиги чемпионата Румынии между "Рапидом" и "Петролулом". Гости заработали право на пенальти, и Сергиу Арнауту вызвался его реализовать. Однако 19-летний вратарь "Рапида" Михай Попа совершил сэйв, но судья не засчитал его, так как голкипер раньше времени вышел из ворот.

Герой эпизода стал бурно протестовать против такого решения арбитра и сразу увидел перед собой желтую карточку.

Тренер "Перолула" поменял бьющего, но ветеран Лоренцо Маринсеку также не переиграл вратаря. Но Попа продублировал ошибку - ни одна из его ног не находилась на линии ворот в момент удара. После этого голкипер вытряхнул из своего словарного запаса несколько заковыристых определений, после которых арбитр удалил его с поля.

Это был еще не финал: "Рапид" выпустил запасного вратаря, но его помощь даже не понадобилась, так как игрок "Петролула" пробил мимо, загубив третью попытку. Матч завершился со счетом 0:0.