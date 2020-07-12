Pixabay.com В гостевом матче 28-го тура чемпионата России по футболу московский "Спартак" со счетом 0:1 уступил "Сочи". В середине первого тайма защитник столичного клуба Павел Маслов (24') отправил мяч в свои ворота

Pixabay.com

В гостевом матче 28-го тура чемпионата России по футболу московский "Спартак" со счетом 0:1 уступил "Сочи". В середине первого тайма защитник столичного клуба Павел Маслов (24') отправил мяч в свои ворота.

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско пропускал игру из-за трехматчевой дисквалификации, которую заработал во время встречи прошлого тура против "Локомотива". Его обязанности в субботу вечером исполнял ассистент Андреас Хинкель.

"Разочарованы счетом, - приводит слова Хинкеля официальный сайт "Спартака". - Обидно, что пропустили простой и необязательный гол, а отыгрываться всегда тяжело. Мы много атаковали, имели шансы, однако не хватало точности в принятии решений. К сожалению, не сумели забить и уступили".

"Спартак" (33) продлил безвыигрышную серию до пяти матчей (две ничьи, три поражения) и занимает десятую строчку в турнирной таблице первенства страны. "Сочи" (33) идет девятым, опережая москвичей по дополнительным показателям.

HD ???? Три встречи 28-го тура позади, впереди еще пять игр! ????



Какой из матчей воскресенья ждете больше всего? ✍️#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/6YK7Diorrh— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 11, 2020

19 июля "Спартак" проведет гостевой полуфинальный матч Кубка России против "Зенита", в случае победы в Кубке России "Спартак" получит путевку в групповой этап Лиги Европы следующего сезона.