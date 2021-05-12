"Манчестер Сити" стал семикратным чемпионом Англии по футболу

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Футбольный клуб "Манчестер Сити" досрочно завоевал звание чемпиона Англии в сезоне-2020/21. "Горожане" завоевали трофей в АПЛ седьмой раз в истории и третий раз за последние четыре года. В прошлом сезоне турнир выиграл "Ливерпуль".

Подопечные Хосепа Гвардиолы стали недосягаемы для ближайшего преследователя в лице "Манчестер Юнайтед" после того, как манкунианцы на своем поле проиграли "Лестеру" (1:2) и потеряли математические шансы на чемпионство.

За три тура до финиша первенства "Манчестер Сити" набрал 80 очков, "Манчестер Юнайтед" - 70. Идущий на третьей строчке "Лестер" имеет в своем активе 66 баллов.

Ранее "Манчестер Сити" становился чемпионом Англии в сезонах 1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19 и 2020/21.

Для 50-летнего главного тренера Гвардиолы этот трофей стал 31-м в карьере. В качестве наставника он трижды побеждал в АПЛ с "Сити", трижды выигрывал чемпионат Испании с "Барселоной" и столько же раз - чемпионат Германии с "Баварией". Также он по два раза выиграл с "Барсой" Лигу чемпионов Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, Кубок Испании, с "Баварией" - по разу Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ.

29 мая "Манчестер Сити" предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов против "Челси".