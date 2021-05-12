Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров

russianbiathlon / YouTube

Все члены мужской и женской сборных России по биатлону летом централизованно пройдут процедуру вакцинации от коронавируса, чтобы "гарантировать сезон без заражений". Об этом рассказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

"Врачи говорят, что у переболевших COVID-19 антитела в организме сохраняются недолго, до полугода. Мы будем прививать спортсменов, это необходимо для того, чтобы гарантировать сезон без заболеваний. Все будет сделано централизованно в июне и июле, - рассказал Майгуров. - Все спортсмены должны принять участие в первых сборах. Никакой самоподготовки у биатлонистов нет, поэтому также будем готовиться централизованно к олимпийскому сезону".

По словам главы СБР, члены сборных по летним олимпийским видам спорта подобную централизованную процедуру уже прошли.

СБР ранее объявил предварительный состав сборных России на олимпийский сезон. В мужской команде биатлонисты будут работать под руководством Юрия Каминского и Сергея Башкирова, в женской - Михаила Шашилова и Евгения Куваева.

Команды начнут подготовку к новому сезону в болгарском Бельмекене, в Сочи и на Семинском перевале. Акцент сделан в сторону среднегорной подготовки, что связано с проведением Олимпийских игр.

Первый этап Кубка мира должен пройти 27 ноября в финском Контиолахти.