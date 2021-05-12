Амстердамский "Аякс", в начале мая досрочно ставший чемпионом Нидерландов по футболу, решил отблагодарить за поддержку необычными сувенирами своих наиболее преданных болельщиков, которые не смогли присутствовать на матчах команды в сезоне-2020/21 из-за пандемии коронавируса.

Чемпионскую салатницу за 35-ю победу клуба в национальном первенстве расплавили для изготовления 42 тысячи небольших звездочек.

Каждый владелец сезонного абонемента получит звездочку весом 3,45 грамма, которая на 0,06 грамма состоит из расплавленного трофея.

"Большую часть сезона нам приходилось играть без болельщиков. Или, точнее, в их отсутствие на трибунах. Но, несмотря на это, мы чувствовали их поддержку каждую неделю. На пути к стадиону, в социальных сетях или при личных встречах. Когда мы говорили, что этот титул ваш, мы имели в виду, что добились этого ради вас. Подобное распределение частичек чемпионского трофея - лучшее тому подтверждение", - заявил генеральный директор "Аякса" Эдвин ван дер Сар.

Королевский футбольный союз Нидерландов в порядке исключения уже вручил "Аяксу" второй трофей, взамен расплавленного.