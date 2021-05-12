Овечкин установил личный антирекорд результативности в сезоне НХЛ

Michael Miller / wikimedia.org

Капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин установил личный антирекорд по количеству голов за регулярный сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 35-летний форвард остановился на отметке в 24 заброшенные шайбы.

В предыдущих 15 сезонах Александр ни разу не завершал регулярный чемпионат менее чем с 30 шайбами. Его предыдущим худшим результатом было 32 гола в сезоне-2010/2011. Столько же он забросил в сезоне-2012/2013, который был укорочен из-за локаута.

Отметим, что нынешний сезон НХЛ также прошел по укороченной схеме: из-за пандемии коронавируса вместо привычных 82 матчей было проведено 56, причем Овечкин из-за травм пропустил рекордные для себя 11 игр. В итоге в 45 матчах регулярного чемпионата он набрал 42 очка (24+18) по системе гол плюс пас, став лучшим снайпером своей команды.

В списке лучших снайперов в истории лиги Александр занимает шестое место с 730 шайбами за карьеру и продолжает погоню за легендарным канадцем Уэйном Гретцки (894 гола).

these when O's involved >>> pic.twitter.com/00uHNdnda0 — x - Washington Capitals (@Capitals) May 11, 2021

Россиянин упустил возможность выйти в единоличные рекордсмены по числу сезонов подряд с 30+ шайбам, установленный Майком Гартнером (15) и повторенный Яромиром Ягром (15).

"Вашингтон Кэпиталз" завершил регулярку на втором месте в Восточном дивизионе и в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли сыграет с "Бостоном".