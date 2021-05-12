Стадионы российских футбольных клубов "Зенит" и "Ростов" - "Газпром-Арена" и "Ростов-Арена" соответственно - стали самыми посещаемыми футбольными аренами в Европе в сезоне-2020/21, а питерский амфитеатр вошел в тройку самых заполняемых в мире.

В среднем на домашних играх петербургского клуба в коронавирусном сезоне собирались 18 937 зрителей. У "Ростова" средний показатель составил 13 682. На третьем месте находится польский "Лех" (12 886).

В мировом рейтинге петербургский клуб занял третье место. Российскую команду опередил китайский клуб "Гуанчжоу Эвергранд" (28 059), а также команда североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Атланта" (20 335). "Ростов" в общем рейтинге оказался на пятом месте.

"Газпром Арена" стала самой посещаемой ареной Европы по итогам сезона-2020/21 ????????



Доказательства: https://t.co/wFay7qbyp5 — ФК "Зенит" (@zenit_spb) May 12, 2021

Рейтинг наиболее посещаемых стадионов мира согласно среднему количеству зрителей за игру представлен на сайте Transfermarkt . В нем учитываются все официальные матчи клубов.

Напомним, что 2 мая на "Газпром Арене" "Зенит" в восьмой раз стал чемпионом России по футболу.