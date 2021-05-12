Синхронистка Варвара Субботина стала трехкратной чемпионкой Европы

Varvara Subbotina / Youtube.com

Российская синхронистка Варвара Субботина заняла первое место в произвольной программе солисток на чемпионате Европы по водным видам спорта в венгерском Будапеште. Для спортсменки это уже третье золото на первенствах континента.

Победительница получила от судей за свое выступление 96,4333 балла. Второе место заняла украинка Марта Федина (93,7000), тройку призеров замкнула гречанка Евангелия Платаниоти (90,8000).

Также в активе 20-летней Субботиной две золотые медали чемпионата мира 2019 года.

Varvara Subbotina: ‘When the meets were canceled, I sat and cried continuously.'



We have a new translation up on the website of a long interview of Russia's Varvara Subbotina!https://t.co/JptvxFiUOF — Inside Synchro (@inside_synchro) May 15, 2020

Чемпионат Европы по водным видам спорта продлится до 23 мая. В синхронном плавании разыгрывается десять комплектов наград.

Сборная России занимает первое место в медальном зачете чемпионата с тремя золотыми и одной бронзовой наградой. На втором месте идет команда Украины (2-1-0), на третьем - Италии (1-1-2).