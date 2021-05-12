Синхронистка Варвара Субботина стала трехкратной чемпионкой Европы
Varvara Subbotina / Youtube.com
Синхронистка Варвара Субботина стала трехкратной чемпионкой Европы
 
 
 
Синхронистка Варвара Субботина стала трехкратной чемпионкой Европы
Varvara Subbotina / Youtube.com

Российская синхронистка Варвара Субботина заняла первое место в произвольной программе солисток на чемпионате Европы по водным видам спорта в венгерском Будапеште. Для спортсменки это уже третье золото на первенствах континента.

Победительница получила от судей за свое выступление 96,4333 балла. Второе место заняла украинка Марта Федина (93,7000), тройку призеров замкнула гречанка Евангелия Платаниоти (90,8000).

Также в активе 20-летней Субботиной две золотые медали чемпионата мира 2019 года.

Чемпионат Европы по водным видам спорта продлится до 23 мая. В синхронном плавании разыгрывается десять комплектов наград.

Сборная России занимает первое место в медальном зачете чемпионата с тремя золотыми и одной бронзовой наградой. На втором месте идет команда Украины (2-1-0), на третьем - Италии (1-1-2).