Аслан Карацев

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Россиянин Аслан Карацев обыграл соотечественника Даниила Медведева в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters в Риме.

25-летний Медведев, переболевший коронавирусом и вернувший себе на этой неделе титул второй ракетки мира, уступил Карацеву в стартовой для себя игре римского грунтового турнира со счетом 2:6, 4:6. Матч продолжался всего 1 час 18 минут.

Счет личных встреч оппонентов стал 3-0 в пользу занимающего 27-ю строчку мирового рейтинга Карацева, хотя на уровне ATP они прежде не играли.

Это пятая победа 27-летнего Карацева над игроком первой десятки в сезоне: ранее он одолел Новака Джоковича, Андрея Рублева и дважды Диего Шварцмана. В третьем раунде он сыграет с американцем Рейлли Опелкой.

Dimitrov

Auger-Aliassime

Schwartzman x2

Rublev

Djokovic

Musetti

Humbert

Sinner

Medvedev



All have been beaten by @AsKaratsev in 2021 ????#IBI21 pic.twitter.com/v2ovG4zc4K — Tennis TV (@TennisTV) May 12, 2021

Тем временем 23-летний россиянин Андрей Рублев, занимающий седьмое место в рейтинге ATP, в матче второго круга турнира в Риме со счетом 6:7 (7:9), 6:1, 6:4 обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа. В третьем круге он пересечется с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, посеянным под 10-м номером.