Pixabay.com В ФМБА не обнаружили коронавируса у игроков сборной России по футболу

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Повторные тесты на коронавирусную инфекцию, проведенные трем футболистам сборной России, дали отрицательные результаты. Александр Ерохин, Антон Заболотный и Даниила Лесовой, чьи предыдущие тесты оказались сомнительными, не инфицированы COVID-19.

Первичные тесты проводились лабораторией, аккредитованной Европейским футбольным союзом (УЕФА), повторные - в отечественном Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).

"Повторные тестирования, проведенные трем футболистам сборной в лаборатории ФМБА, подтвердили результаты большинства предыдущих тестирований - все тесты отрицательные. В настоящее время медицинский штаб сборной находится в постоянном контакте с УЕФА с целью решения вопроса об участии игроков в ближайших матчах сборной России", - сообщает пресс-служба национальной команды.

Отмечается, что ни у одного из футболистов нет никаких симптомов, и множество анализов до и после теста, взятого лабораторией УЕФА, также являются отрицательными. Кроме того, один из игроков ранее уже переболел и имеет высокий титр антител.

Сборная России в четверг в Кишиневе проведет товарищеский матч с командой Молдавии, а затем сыграет в Лиге наций со сборными Турции (15 ноября в Стамбуле) и Сербии (18 ноября в Белграде). Заболотный, Ерохин и Лесовой в Кишинев не полетели.

Добавим, что после получения сомнительных результатов тестирования тренерский штаб принял решение вызвать на место Заболотного нападающего московского ЦСКА Федора Чалова, на счету которого два неполных матча в составе национальной команды.

Ранее наставник сборной Станислав Черчесов за мастурбацию выгнал из состава капитана команды форварда Артема Дзюбу, а его коллега по амплуа Федор Смолов получил повреждение. Таким образом, в лагере команды осталось только два нападающих - армеец Чалов и спартаковец Александр Соболев.