Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду достиг отметки в 100 побед и забил 102-й мяч в составе сборной Португалии по футболу.

В среду в Лиссабоне португальцы разгромили команду Андорры в товарищеском матче со счетом 7:0, Роналду отличился на 85-й минуте.

В 168 матчах за сборную Роналду забил 102 мяча, при этом 50 мячей он забил в последних 49 встречах.

Криштиану осталось забить за Португалию семь мячей, чтобы повторить мировой рекорд экс-форварда сборной Ирана Али Даеи (109 мячей), и провести еще 16 игр на международном уровне, чтобы превзойти достижение Ахмеда Хассана из сборной Египта (184 матча).

Feliz por atingir mais uma marca histórica com as cores do nosso país! ????????????????

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До европейского рекорда в 176 матчей за сборную, который делят итальянец Джанлуиджи Буффон и испанец Серхио Рамос, ему остается 8 игр.

По числу побед в матчах за свою сборную лидирует Рамос (129).

В других товарищеских матчах дня Польша обыграла Украину (2:0), Германия победила Чехию (1:0), Испания и Нидерланды не выявили победителя (1:1), а Франция в Париже сенсационно проиграла Финляндии (0:2).