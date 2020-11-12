Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду достиг отметки в 100 побед и забил 102-й мяч в составе сборной Португалии по футболу.

В среду в Лиссабоне португальцы разгромили команду Андорры в товарищеском матче со счетом 7:0, Роналду отличился на 85-й минуте.

В 168 матчах за сборную Роналду забил 102 мяча, при этом 50 мячей он забил в последних 49 встречах.

Криштиану осталось забить за Португалию семь мячей, чтобы повторить мировой рекорд экс-форварда сборной Ирана Али Даеи (109 мячей), и провести еще 16 игр на международном уровне, чтобы превзойти достижение Ахмеда Хассана из сборной Египта (184 матча).

До европейского рекорда в 176 матчей за сборную, который делят итальянец Джанлуиджи Буффон и испанец Серхио Рамос, ему остается 8 игр.

По числу побед в матчах за свою сборную лидирует Рамос (129).

В других товарищеских матчах дня Польша обыграла Украину (2:0), Германия победила Чехию (1:0), Испания и Нидерланды не выявили победителя (1:1), а Франция в Париже сенсационно проиграла Финляндии (0:2).