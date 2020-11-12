argentina.gob.ar Диего Марадона выписан из больницы после операции на мозге

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Чемпион мира по футболу 1986 года аргентинец Диего Марадона выписан из больницы, где он на прошлой неделе перенес операцию на головном мозге. За состоянием звезды мирового футбола в частном доме будут круглосуточно следить медики, сообщает портал TNT Sports.

2 ноября после бурного празднования 60-летнего юбилея Марадона был госпитализирован в одну из больниц Ла-Платы с признаками анемии и обезвоживания. В ходе полного обследования в его мозге была обнаружена субдуральная гематома, которая была успешно удалена посредством оперативного вмешательства.

Из Ла-Платы Диего был переведен в одну из больниц Буэнос-Айреса, где прошел курс реабилитации. Выписка была отложена из-за проявившегося абстинентного синдрома, вызванного прекращении приема веществ с психоактивным действием (алкоголь, никотин, опиаты).

Diego Maradona, la primera foto internado: en la cama, tras la operación del hematoma subdural https://t.co/xLPOT1OZvR— TodaPasion (@TodaPasion) November 11, 2020

Дальнейшее восстановление Марадоны будет проходить частном доме в пригороде аргентинской столицы, где за ним будут приглядывать члены семьи и врачи.