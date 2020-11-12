Диего Марадона выписан из больницы после операции на мозге

Чемпион мира по футболу 1986 года аргентинец Диего Марадона выписан из больницы, где он на прошлой неделе перенес операцию на головном мозге. За состоянием звезды мирового футбола в частном доме будут круглосуточно следить медики, сообщает портал TNT Sports.
2 ноября после бурного празднования 60-летнего юбилея Марадона был госпитализирован в одну из больниц Ла-Платы с признаками анемии и обезвоживания. В ходе полного обследования в его мозге была обнаружена субдуральная гематома, которая была успешно удалена посредством оперативного вмешательства.
Из Ла-Платы Диего был переведен в одну из больниц Буэнос-Айреса, где прошел курс реабилитации. Выписка была отложена из-за проявившегося абстинентного синдрома, вызванного прекращении приема веществ с психоактивным действием (алкоголь, никотин, опиаты).
Diego Maradona, la primera foto internado: en la cama, tras la operación del hematoma subdural https://t.co/xLPOT1OZvR— TodaPasion (@TodaPasion) November 11, 2020
Дальнейшее восстановление Марадоны будет проходить частном доме в пригороде аргентинской столицы, где за ним будут приглядывать члены семьи и врачи.