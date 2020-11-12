Датский велогонщик потерял в ужасной аварии все зубы, кроме одного

Дисциплинарная комиссия Международного союза велосипедистов (UCI) приняла решение отстранить на девять месяцев нидерландца Дилана Груневегена, виновного в столкновении с датчанином Фабио Якобсеном на финише первого этапа "Тура Польши". Также стали известны подробности состояния пострадавшего.

Гонка прошла 5 августа. Во время финишного спурта Груневеген отклонился от своей траектории и толкнул Якобсена, а тот на большой скорости врезался в боковые ограждения.

Пострадавшего доставили вертолетом в больницу и ввели в медикаментозную кому. В ходе операции на лицо датчанина было наложено более 130 швов, у него остался один зуб, одна из голосовых связок была парализована, а дыхание нарушено.

Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen strijden in volle vaart om de dagzege in Polen, maar dat resulteert in een afschuwelijke afloop.



Jakobsen vecht momenteel voor zijn leven. Hij ligt in een kunstmatige coma in het ziekenhuis.



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Об как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу UCI, Груневеген содействовал расследованию инцидента и принял наказание. Дисквалификация велогонщика завершится 7 мая 2021 года.

Team Jumbo-Visma is relieved that clarity has come in the disciplinary case against Dylan Groenewegen following the incident during the first stage of the Tour of Poland in August.



Read more⤵️— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) November 11, 2020

"Авария на первом этапе "Тура Польши" навсегда останется черной страницей в моей карьере. Мне очень жаль, потому что я хочу быть честным гонщиком. Последствия были очень печальными и серьезными, я хорошо это осознаю и надеюсь, что это был мудрый урок для каждого спринтера. Я внимательно слежу за новостями о выздоровлении Фабио и могу только надеяться, что однажды он полностью восстановится", - приводит слова Груневегена пресс-служба команды Jumbo-Visma.