Датский велогонщик потерял в ужасной аварии все зубы, кроме одного
 
Датский велогонщик потерял в ужасной аварии все зубы, кроме одного
Стоп-кадр видео Tomy Boy / YouTube

Дисциплинарная комиссия Международного союза велосипедистов (UCI) приняла решение отстранить на девять месяцев нидерландца Дилана Груневегена, виновного в столкновении с датчанином Фабио Якобсеном на финише первого этапа "Тура Польши". Также стали известны подробности состояния пострадавшего.

Гонка прошла 5 августа. Во время финишного спурта Груневеген отклонился от своей траектории и толкнул Якобсена, а тот на большой скорости врезался в боковые ограждения.

Пострадавшего доставили вертолетом в больницу и ввели в медикаментозную кому. В ходе операции на лицо датчанина было наложено более 130 швов, у него остался один зуб, одна из голосовых связок была парализована, а дыхание нарушено.

Об как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу UCI, Груневеген содействовал расследованию инцидента и принял наказание. Дисквалификация велогонщика завершится 7 мая 2021 года.

"Авария на первом этапе "Тура Польши" навсегда останется черной страницей в моей карьере. Мне очень жаль, потому что я хочу быть честным гонщиком. Последствия были очень печальными и серьезными, я хорошо это осознаю и надеюсь, что это был мудрый урок для каждого спринтера. Я внимательно слежу за новостями о выздоровлении Фабио и могу только надеяться, что однажды он полностью восстановится", - приводит слова Груневегена пресс-служба команды Jumbo-Visma.