ruspekh.ru Действующий президент Федерации конного спорта России (ФКСР) Марина Сечина намерена переизбраться на новый срок в ходе декабрьских выборов главы организации

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Действующий президент Федерации конного спорта России (ФКСР) Марина Сечина намерена переизбраться на новый срок в ходе декабрьских выборов главы организации. Ее кандидатуру поддержали и выдвинули два региона.

"Марина Владимировна Сечина стала официальным кандидатом на пост президента Федерации конного спорта России. Ее выдвинули федерации Ханты-Мансийского автономного округа и Санкт-Петербурга", - сообщили ТАСС в пресс-службе ФКСР.

В связи с пандемией коронавируса выборная конференция состоится без заседания, решения будут приняты путем заочного голосования делегатов после подсчета бюллетеней. Результаты голосования станут известны 7 декабря.

Бывшая жена главы "Роснефти" Игоря Сечина (развелась с ним в 2011 году) стала президентом ФКСР в декабре 2016 года. Сборная России по выездке при ней добилась права выступить на Олимпийских играх в Токио в командном зачете впервые с 1992 года.

Добавим, что советником Сечиной в ФКСР является Николай Песков, сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.