Власти Москвы сократили квоту спортивных болельщиков на трибунах до 25%

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения в связи с ухудшением ситуации с распространением в столице коронавирусной инфекции. Футбольные и хоккейные матчи в городе будут проходить с заполняемостью трибун не более 25% от общей вместимости арен.

"Требования единые к проведению всех мероприятий. Вопрос, что далеко не все спортивные заведения, спортивные учреждения, организации, спортивные здания, сооружения могут соответствовать этим требованиям - это первое. И второе, мы, конечно, смотрим на значимость этих мероприятий. Если там какой-то футбольный матч или хоккейный матч транслируется по телевидению, его видит вся страна, должна быть создана какая-то атмосфера праздника, ну да, такие мероприятия, скорее всего, мы разрешим, но при соблюдении требований и заполнении трибун не более 25%", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, что на московских матчах чемпионата России по футболу до сего дня разрешалось присутствие зрителей в количестве не более 50% от вместимости стадиона. Ограничения были введены и на столичных матчах в рамках Континентальной хоккейной лиги.

"Мы этот список и заявки от организаций проанализируем и примем решения сроком на ближайшие 1,5 месяца как минимум, для того чтобы организаторы знали, на какие соревнования можно зрителей приглашать, а на какие - нет", - добавил мэр.

Ранее на этой неделе Собянин ввел дополнительные ограничительные меры в рамках борьбы с пандемией коронавируса, которые вступят в силу 13 ноября и продлятся до 15 января. В рамках этих мер также было ограничено до 25% число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах. Столичные клубы тогда обязали согласовывать с властями проведение матчей со зрителями.

По данным на 12 ноября в Москве за все время с начала пандемии заразились 491 542 человека. 354 705 из них вылечились, а в 7 573 случаях зафиксированы летальные исходы.