Матч ТВ Футболисты сборной России сыграли вничью с Молдавией в товарищеском матче

Матч ТВ

Сборная России по футболу не смогла обыграть Молдавию в выездном товарищеском матче. Встреча в Кишиневе при пустых трибунах закончилась со счетом 0:0.

Изначально эта игра должна была пройти весной, но помешала пандемия коронавируса.

Матч против Молдавии стал дебютным для московских армейцев Игоря Дивеева, Константина Кучаева и Ивана Облякова.

В роли капитана сборной в матче с молдаванами дебютировал Георгий Джикия. Он получил повязку из рук Артема Дзюбы, которого тренер Станислав Черчесов исключил из состава после появления в социальных сетях скандального видео с мастурбацией на камеру.

"С хорошим настроением выходили, рад в качестве капитана вывести сборную, хоть и на контрольную игру, - цитирует Джикию ТАСС. - Согласен, что концовка у нас не совсем получалась, не забили гол, но были подходы, хорошие удары. Наверное, поле вносило свои корректировки, не получилось качественно использовать моменты. До тренировки, как и до игры, настрой был на победу".

В игре без голов лучший - защитник. Георгий Джикия - лучший игрок матча по версии болельщиков в голосовании "Мира". Поздравляем ????#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/W2TnDYny7K— Сборная России (@TeamRussia) November 12, 2020

Безвыигрышная серия сборной РФ впервые с марта 2018 года достигла четырех матчей, причем вторую игру подряд команда вообще не может забить.

Ранее отечественная команда проиграла Швеции в товарищеском матче (1:2) и дважды сыграла вничью с турками (1:1) и венграми (0:0) в Лиге наций. Сборная Молдавии не знает побед уже 14 игр.

В своем следующем матче россияне 15 ноября в Стамбуле сыграют на выезде с командой Турции в рамках группового этапа Лиги наций, а 18 ноября в Белграде встретятся с Сербией.