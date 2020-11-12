Защитник сборной Хорватии по футболу Домагой Вида в среду был заменен в перерыве товарищеского матча в Стамбуле против команды Турции (3:3), когда в тренерский штаб гостей пришли данные тестирования игроков на коронавирус. Тест Виды дал положительный результат.

Хорваты, включая Виду, в понедельник успешно прошли проверку на COVID-19. Еще одно тестирование провели в среду утром для следующего матча команды против Швеции в рамках Лиги наций. Результаты пришли во время матча с турками, о чем был незамедлительно проинформирован тренерский штаб.

Инфицированного игрока в перерыве заменили и изолировали в соответствии с эпидемиологическими требованиями, сообщается на сайте Хорватского футбольного союза (HNS).

Теперь Вида сдаст еще один контрольный тест, а пока проведет несколько дней в самоизоляции в Стамбуле. 31-летний защитник на клубном уровне выступает за местный "Бешикташ".

Все остальные члены национальной команды Хорватии, сдавшие отрицательные тесты, должны отправиться в Стокгольм на матч Лиги наций против Швеции 14 ноября. Турки днем позже в Стамбуле сыграют с командой России.