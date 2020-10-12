si.robi /wikimedia.org Россиянин Андрей Рублев на этой неделе поднялся на десятую строчку в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP)

si.robi /wikimedia.org

Россиянин Андрей Рублев на этой неделе поднялся на десятую строчку в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), впервые в карьере пробившись в первую десятку мировой табели о рангах.

На прошедшем Открытом чемпионате Франции 22-летний Рублев дошел до четвертьфинала, где уступил греку Стефаносу Циципасу.

Даниил Медведев, вылетевший в первом круге Roland Garros, потерял одну позицию, пропустив на пятую строчку Циципаса. Еще один россиянин Карен Хачанов, проигравший в четвертом круге сербу Новаку Джоковичу, опустился с 16-й на 17-ю позицию.

Лидировать в рейтинге продолжает серб Новак Джокович, опережающий испанца Рафаэля Надаля, который накануне обыграл его в финале парижского мэйджора. Замыкает тройку лидеров австриец Доминик Тим.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) после "Ролан Гаррос" продолжают лидировать Эшли Барти (Австралия), Симона Халеп (Румыния) и Наоми Осака (Япония). Лучшая из российских теннисисток, Екатерина Александрова, опустилась с 31-го на 33-е место.