yobro10 / DepositPhotos "Химки" и "Зенит" просят баскетбольную Евролигу перенести матчи из-за коронавируса

yobro10 / DepositPhotos

Российские баскетбольные клубы "Химки" и "Зенит" обратились в Евролигу с просьбой перенести свои ближайшие матчи в регулярном чемпионате из-за случаев заражения коронавирусом в командах.

На 13 октября у "Зенита" запланирована гостевая игра еврокубка с "Басконией", на 15 октября - с "Валенсией". "Химки" в следующем матче 14 октября на выезде должны сыграть с "Реалом".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в обоих клубах, "Химки" и "Зенит" написали в Евролигу письма с просьбой о переносах. В пресс-службе Евролиги отказались комментировать эту информацию, сославшись на конфиденциальность переговоров.

В воскресенье основная команда "Зенита" ушла на карантин из-за множества случаев заражения коронавирусом. Ранее сообщалось о положительных результатах тестов у баскетболистов Владислава Трушкина, Артураса Гудайтиса, Антона Пушкова и Остина Холлинза, а также у массажиста команды. По результатам последнего тестирования инфекция была выявлена еще у двух игроков и трех тренеров.

В "Химках" тесты на коронавирус центрового Грэга Монро и форварда Максима Барашкова в пятницу дали положительный результат. Последний матч в Евролиге с "Жальгирисом" (70:84) перенесли с пятницы на субботу, дабы гарантировано получить результаты контрольных тестов на коронавирус игроков подмосковной команды. В итоге российский клуб вышел на эту игру, имея лишь семь игроков в составе.