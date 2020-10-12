Стоп-кадр видео TUT.BY. Политика / Youtube.com Накануне в Минске во время жестких разгонов демонстрантов был избит и задержан брат четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой Никита

Стоп-кадр видео TUT.BY. Политика / Youtube.com

Накануне в Минске во время жестких разгонов демонстрантов был избит и задержан брат четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой Никита. Позднее он был отпущен и рассказал подробности своего жесткого задержания, которое попало на видео.

"Я ехал на велосипеде по велодорожке по набережной в районе Зыбицкой к маме. Доехав до моста, я увидел, как на меня с криками бегут люди в оливковой форме. Я испугался, повернул в другую сторону, но оттуда, из-за угла здания, выбежала другая толпа силовиков, уже в черном. Они просто повалили меня с велосипеда и, ничего не объясняя, начали бить. У меня посыпались искры из глаз, текла по голове кровь. Я испугался за свой велосипед - он у меня уже 10 лет и очень мне дорог, я пытался вырваться, чтобы уберечь его", - сообщил Никита порталу TUT.BY.

"Меня закинули в микроавтобус. Там мне угрожали, тыкали дубинкой. От ударов и крови на лице я ничего не видел. В какой-то момент я думал, что ослеп, и просил вызвать скорую. Однако мне говорили, что вызывать ее не будут, доктор будет в РУВД. Кроме того, мне пережали руки наручниками, они онемели, но на мои просьбы ослабить силовики лишь смеялись и оскорбляли меня", - добавил брат спортсменки.

По словам Домрачева, его привезли в РУВД с группой других задержанных и принесли готовый протокол со всеми показаниями сотрудников, но прочитать не дали, обосновав тем, что там личные данные силовиков.

"В протоколе было указано, что я участвовал в несанкционированном массовом мероприятии. Я себя очень плохо чувствовал, сильно болела голова, поэтому я не стал сопротивляться и подписал его. Суд должен быть в суде Фрунзенского района Минска, дату я не знаю. Скорая забрала меня в 3-ю больницу, там после нескольких часов сидения в общей очереди меня положили в палату. С утра я подписал отказ от госпитализации и уехал домой", - уточнил Никита.

Дарья Домрачева - самая титулованная белорусская спортсменка в истории зимних Олимпийских игр, а также первая в мире биатлонистка, одержавшая три победы в личных гонках. В день завоевания третьей золотой медали на Играх 2014 года Дарье было присвоено звание "Герой Беларуси", она стала первой в истории страны женщиной, удостоенной высшей награды республики.