Полузащитник туринского футбольного клуба "Ювентус" Сами Хедира отверг предложение о переходе в московский "Спартак", утверждает портал Calciomercato.

По данным источника, красно-белые предлагали 33-летнему немецкому футболисту, чье соглашение с "Ювентусом" истекает 30 июня 2021 года, контракт с зарплатой 3 миллиона евро за сезон, но он ответил отказом. Он намерен продолжить карьеру в североамериканкой лиге Главной лиге соккера (MLS).

Хедира перешел в "Ювентус" в 2015 году после пяти сезонов в мадридском "Реале". В прошлом сезоне он сыграл за туринский клуб 18 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Немец является пятикратным чемпионом Италии, трехкратным обладателем Кубка Италии и обладателем Суперкубка Италии.

В составе сборной Германии хавбек стал чемпионом мира в 2014 году.